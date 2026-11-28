En el marco de las festividades de fin de año, la Municipalidad comenzó el armado del Árbol de Navidad ubicado en plaza 9 de Julio, que será encendido el día 8 de diciembre.

En el mismo horario también se iluminarán otros arbolitos navideños en distintos puntos de la ciudad, dando así inicio al tiempo de Navidad y festejos de fin de año.

Ariel Gutiérrez, subsecretario de Servicios Públicos, manifestó que “en esta oportunidad vamos a renovarlo respecto a ediciones anteriores. Tendrá un tamaño mayor y se incorporarán nuevas luminarias de neón”.

“El árbol de navidad tendrá 2.500 metros de guirnaldas con sistema Led con luminarias cálidas y cerca de 240 metros de tira de neón, detalló el funcionario, quien agregó que “además, toda la plaza estará adornada para el disfrute de los vecinos y visitantes”.

Respecto a los otros arbolitos de navidad, éstos estarán ubicados en los siguientes lugares: