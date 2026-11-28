Llega una jornada integral por el Día de las Personas con Discapacidad
En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, la Municipalidad llevará adelante una jornada abierta de atención integral, asesoramiento e inclusión laboral. Será el próximo miércoles 2 de diciembre, de 16 a 19:30, en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (Av. Paraguay 1240).
La iniciativa constituirá el último operativo territorial del año y tiene como propósito acercar respuestas concretas y gratuitas a los vecinos y sus familias. Durante toda la tarde, equipos profesionales brindarán orientación sobre la tramitación y renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), atención en consultorio psicopedagógico y social, controles audiológicos e información sobre los distintos programas y talleres previstos para el próximo año.
El encuentro contará además con un fuerte trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno de la Provincia con el fin de abordar de manera conjunta las consultas vinculadas a derechos, trayectorias educativas y acompañamiento institucional.
También se convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil y a emprendedores con discapacidad para que participen con sus stands informativos y de comercialización, ofreciendo al público los artículos y regalos artesanales que preparan de cara a las fiestas de fin de año.
De esta propuesta también formarán parte vecinos que se capacitaron a través de la Oficina de Empleo y la Fábrica Municipal.
La invitación es libre y gratuita para toda la comunidad, instituciones y familias que deseen acceder a los servicios de orientación o acompañar a los feriantes en esta tarde de encuentro e inclusión.