En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, la Municipalidad llevará adelante una jornada abierta de atención integral, asesoramiento e inclusión laboral. Será el próximo miércoles 2 de diciembre, de 16 a 19:30, en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (Av. Paraguay 1240).

La iniciativa constituirá el último operativo territorial del año y tiene como propósito acercar respuestas concretas y gratuitas a los vecinos y sus familias. Durante toda la tarde, equipos profesionales brindarán orientación sobre la tramitación y renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), atención en consultorio psicopedagógico y social, controles audiológicos e información sobre los distintos programas y talleres previstos para el próximo año.

El encuentro contará además con un fuerte trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno de la Provincia con el fin de abordar de manera conjunta las consultas vinculadas a derechos, trayectorias educativas y acompañamiento institucional.

También se convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil y a emprendedores con discapacidad para que participen con sus stands informativos y de comercialización, ofreciendo al público los artículos y regalos artesanales que preparan de cara a las fiestas de fin de año.

De esta propuesta también formarán parte vecinos que se capacitaron a través de la Oficina de Empleo y la Fábrica Municipal.

La invitación es libre y gratuita para toda la comunidad, instituciones y familias que deseen acceder a los servicios de orientación o acompañar a los feriantes en esta tarde de encuentro e inclusión.