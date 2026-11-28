La Municipalidad avanza con la segunda etapa del Plan Vial Zona Sur, que registra un 40% de ejecución en las colectoras de la avenida Ex Combatientes de Malvinas.

Dante Colombo, coordinador de Obras Públicas, manifestó que “el proyecto contempla la reconstrucción de aproximadamente 10 mil metros cuadrados de calzadas que se encontraban en mal estado, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y mejorar la conectividad y los accesos a los distintos barrios de la zona”.

“Las intervenciones también complementan la construcción de ciclovías, nuevas instalaciones de iluminación, pasos peatonales y espacios públicos que brinden mayor seguridad y mejores condiciones de circulación para vecinos y conductores”, detalló Colombo.

“Además, el plan incluye la ejecución de aproximadamente 2 kilómetros de canales revestidos con hormigón, una infraestructura fundamental para favorecer el escurrimiento del agua y mejorar el sistema de drenaje pluvial del sector, más ante el anuncio de los posibles efectos del fenómeno natural del Súper Niño”, remarcó el funcionario.

Se estima que los trabajos continuarán durante los próximos dos meses, período en el que se avanzará con las distintas intervenciones previstas.

De esta manera, el municipio continúa desarrollando obras de infraestructura vial y urbana que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y generar conexiones más seguras y accesibles en la zona sur de la ciudad.