El Banco Central (BCRA) difundió el informe de la evolución del mercado de cambios y balance cambiario. El reporte arrojó que las personas compraron dólares por US$3020 millones y vendieron US$472 millones en los bancos durante octubre.

Así, en octubre las compras netas de billetes para atesoramiento llegaron a los US$2548 millones.

En cuanto a la cantidad de clientes que operaron en cambios con sus entidades financieras, el informe cambiario publicado este viernes detalló que 1,7 millones de individuos compraron y 812.000 vendieron dólares.

En comparación con el mes previo, las compras brutas de billetes en los bancos crecieron un 4,3% y las netas aumentaron un 3,1%. La cantidad de compradores creció en unas 100.000 personas y hubo 54.000 vendedores más.