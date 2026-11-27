El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa del productor ganadero Ricardo Adolfo La Regina y confirmó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos en Punta Clara, a pocos metros de Punta Tombo, durante 2021.

La resolución del máximo tribunal provincial ratificó los fallos dictados en primera instancia, en noviembre de 2024, por los jueces Eve Anahí Ponce, María Laura Martini y Carlos Richieri, y posteriormente por la Cámara Penal de Trelew, en mayo de 2025. La condena comprende tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. Además, ya se había dispuesto el decomiso de la retroexcavadora utilizada para realizar las intervenciones en el terreno.

La decisión fue considerada un antecedente histórico por distintas fuentes vinculadas con la causa. Se trata del primer caso ambiental que llegó a juicio oral en el país y en el que, durante el proceso, el juez Richieri mencionó la figura de ecocidio. En Chubut, además, la investigación impulsó la creación de una fiscalía especializada en materia ambiental. La causa estuvo a cargo de la fiscal Florencia Gómez.