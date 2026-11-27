El dato surgió del Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), a partir de un análisis del calentamiento del Pacífico ecuatorial durante el trimestre agosto-octubre. El indicador alcanzó los +2,0 °C, una cifra apenas inferior a los +2,1 °C registrados en el mismo período de 1997 y superior a los +1,8 °C de 2015.

Si bien estos datos aún no definen qué lugar ocupará el actual episodio de El Niño en la serie histórica, los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) anticipan que el fenómeno podría intensificarse durante el verano del hemisferio sur y llegar a valores inéditos en los próximos meses.

El último informe del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, publicado el 12 de noviembre, estimó una probabilidad superior al 79% de que El Niño se mantenga entre las categorías fuerte y muy fuerte hasta el trimestre enero-febrero-marzo de 2027.

Por su parte, el índice RONI es la herramienta que utiliza la NOAA para seguir y clasificar las fases de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Entre sus tareas, mide las anomalías de temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central, pero incorpora un ajuste por el calentamiento medio del conjunto de los océanos tropicales. Esa característica permite identificar con mayor precisión cuánto se aparta el Pacífico de las condiciones globales actuales.

Los valores se calculan a partir de períodos móviles de tres meses. Por eso, el +2,0 informado para agosto-octubre no representa una medición diaria, sino la persistencia de un calentamiento elevado durante todo ese trimestre.

En una comparación histórica, en agosto-octubre de 1997 el RONI había llegado a +2,1 . En 2015, durante otro de los episodios más importantes de las últimas décadas, había alcanzado +1,8 . Los registros de 1982, por su parte, se ubicaron en +1,6 para el mismo lapso.

Sin embargo, esos antecedentes también obligan a evitar conclusiones anticipadas ya que el evento de 2015 siguió intensificándose tras octubre y recién más adelante alcanzó sus máximos. La posición final de 2026 solo podrá establecerse cuando se completen los datos de los trimestres siguientes.

La principal señal de alerta está en la proyección para el cierre de 2026 y el comienzo de 2027, con una probabilidad cercana al 60% de que el RONI alcance o supere +2,5 en los períodos octubre-diciembre y noviembre-enero. Si ese nivel se concreta, el episodio superaría los antecedentes comparables desde 1950 según este indicador relativo.

El fortalecimiento también aparece en otros indicadores del Pacífico. Según el diagnóstico de la agencia estadounidense, la anomalía de la temperatura superficial del mar llegó a +2,5 en la región Niño 3.4, a +3,6 en Niño 3 y a +4,4 en Niño 1+2, frente a las costas occidentales de América del Sur.