La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que desde hoy, sábado 21 de noviembre, comenzarán a regir los nuevos valores para la tramitación de DNI y pasaportes, establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Asimismo, la funcionaria confirmó que durante el fin de semana largo se mantendrán las guardias de identificación y los servicios esenciales de inscripción de nacimientos y defunciones, con el objetivo de garantizar la atención a los ciudadanos.

De esta manera, los nuevos costos para la tramitación del Documento Nacional de Identidad serán los siguientes:

- DNI regular: pasa de $10.000 a $20.000.

- DNI exprés: pasa de $26.000 a $52.000.

En todos los casos, el incremento establecido representa un 100% respecto de los valores anteriores.

Nuevos valores de los pasaportes

En cuanto a los pasaportes, el RENAPER dispuso una actualización del 30%, estableciendo los siguientes aranceles:

- Pasaporte regular: pasa de $100.000 a $130.000.

- Pasaporte exprés: pasa de $200.000 a $260.000.

- Pasaporte de resolución inmediata: pasa de $330.000 a $429.000 (Unicamente en la oficina del RENAPER en el aeropuerto Martin Miguel de Güemes)

Asimismo, se mantiene la gratuidad del primer DNI para los recién nacidos de hasta seis meses de edad, conforme a las disposiciones nacionales vigentes.

Nacimientos

Las inscripciones de recién nacidos se realizan en dos dependencias del organismo.

En la sede central se registran los nacimientos ocurridos fuera del sistema público de maternidad, como aquellos producidos en clínicas privadas, domicilios particulares o en la vía pública.

Por su parte, la oficina del Registro Civil ubicada en el Hospital Público Materno Infantil realiza exclusivamente las inscripciones de los nacimientos ocurridos en ese establecimiento.

En ambos casos, la atención se brinda de 8 a 13 horas, por orden de llegada y a demanda espontánea, incluidos sábados, domingos y feriados.

Defunciones

Las inscripciones de defunciones se realizan exclusivamente en la sede central del Registro Civil, ubicada en Almirante Brown 160.

Este servicio funciona durante todos los días del año, incluidos sábados, domingos y feriados, en el horario de 8 a 13, con atención por orden de llegada y a demanda espontánea.

Costos y medios de pago

En relación con los trámites identificatorios, se recuerda que, a partir del sábado 21 de noviembre, el DNI regular tendrá un costo de $20.000 y la modalidad exprés, de $52.000. Por su parte, el pasaporte regular costará $130.000 y el exprés, $260.000.

Cabe destacar que algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago exclusivamente para el trámite de DNI, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar la gestión.

Asimismo, se informa que los pagos deberán efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Por último, desde el organismo se advirtió que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, registran demoras en los plazos de entrega.

En este sentido, se indicó que el tiempo estimado para la recepción del DNI ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte es de aproximadamente 15 días hábiles.

Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos que necesiten gestionar estos documentos tener en cuenta los plazos informados y realizar los trámites con la debida anticipación, a fin de evitar inconvenientes ocasionados por las demoras en la entrega de los ejemplares.