El viernes 4 de diciembre será el último día de vigencia del Pase Libre Estudiantil para los alumnos regulares de todos los niveles educativos del área Metropolitana de Salta. A partir de entonces, el beneficio quedará suspendido hasta el inicio del ciclo lectivo 2027.

Como ocurre cada año, SAETA reconocerá los viajes de los estudiantes de nivel superior, terciario y universitario, que deban asistir a instancias de evaluación una vez finalizado el período de vigencia del beneficio.

Para acceder a este reconocimiento, los alumnos deberán presentar la tarjeta estudiantil utilizada y la documentación emitida por la institución educativa que certifique la fecha de los exámenes y la asistencia a dicha instancia.

El trámite se realizará mediante la acreditación, en la tarjeta, del saldo correspondiente a los viajes utilizados y podrá gestionarse hasta el miércoles 30 de diciembre en la sede central de SAETA, ubicada en Pellegrini esquina Corrientes.

La atención será de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

