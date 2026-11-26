Habrá vacunación antirrábica en los barrios 25 de Mayo, Pereyra Rozas y J. M. de Rosas
La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.
El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del lunes 30 al viernes 1 de diciembre en los barrios 25 de Mayo, Pereyra Rozas y Juan Manuel de Rosas.
La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.
Los puntos serán los siguientes:
Lunes 30
B° 25 de Mayo
Hs: 9:30 a 12:30
Ayacucho esq. Corrientes
Centro Vecinal
Zona Oeste baja
Martes 1 de diciembre
B° Pereyra Rosas
Hs: 9:30 a 12:30
Manz. 625 – casa 8
(Frente al tanque de agua)
Zona Norte
Miércoles 2
B° Pereyra Rosas
Hs: 9:30 a 12:30
Manz. 605 C – lote 1
(Frente a la plaza parada del 7B)
Zona Norte)
Jueves 3
B° Pereyra Rosas
Hs: 9:30 a 12:30
Manz. 614 – casa 33
Forrajería
Zona Norte
Viernes 4
B° Juan Manuel de Rosas
Hs: 9:30 a 12:30
Calle Los Fronterizos 212
Zona Norte