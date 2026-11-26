La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.

El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del lunes 30 al viernes 1 de diciembre en los barrios 25 de Mayo, Pereyra Rozas y Juan Manuel de Rosas.

La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.

Los puntos serán los siguientes:

Lunes 30

B° 25 de Mayo

Hs: 9:30 a 12:30

Ayacucho esq. Corrientes

Centro Vecinal

Zona Oeste baja

Martes 1 de diciembre

B° Pereyra Rosas

Hs: 9:30 a 12:30

Manz. 625 – casa 8

(Frente al tanque de agua)

Zona Norte

Miércoles 2

B° Pereyra Rosas

Hs: 9:30 a 12:30

Manz. 605 C – lote 1

(Frente a la plaza parada del 7B)

Zona Norte)

Jueves 3

B° Pereyra Rosas

Hs: 9:30 a 12:30

Manz. 614 – casa 33

Forrajería

Zona Norte

Viernes 4

B° Juan Manuel de Rosas

Hs: 9:30 a 12:30

Calle Los Fronterizos 212

Zona Norte