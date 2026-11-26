El gobernador Gustavo Sáenz celebró el anuncio realizado ayer por el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, durante su presentación ante el Senado, sobre la firma de un convenio para avanzar en la recuperación de los ramales ferroviarios C14 y C15 del Belgrano Cargas, una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo, minero y logístico de Salta y el norte argentino.

La firma del acuerdo está prevista para el próximo lunes 30 de noviembre y contará con la participación del Gobierno nacional, la Provincia de Salta, representada por el gobernador Gustavo Sáenz, y los actores involucrados en el proyecto.

El anuncio contempla distintos compromisos de inversión y ejecución para cada trazado. En el caso del ramal C14, que conecta Salta con Socompa y permite la vinculación ferroviaria con Chile, las obras estarán a cargo de empresas del sector minero: POSCO, Rio Tinto y First Quantum Minerals, a través de su proyecto Taca Taca, que financiarán y ejecutarán los trabajos de recuperación.

Esta intervención permitirá fortalecer la infraestructura logística de la Puna, acompañar el crecimiento de la actividad minera y mejorar las condiciones para el transporte de cargas y la salida de la producción hacia los mercados internacionales.

Por su parte, para el ramal C15, que conecta con Bolivia y constituye un corredor estratégico para la integración regional y el desarrollo productivo del norte provincial, el Gobierno nacional asumirá el compromiso de avanzar con los estudios técnicos correspondientes y realizar la inversión necesaria para su recuperación. Ambos compromisos quedarán contemplados en el convenio.

Al respecto el gobernador de Salta calificó la noticia como un “histórico anuncio” y destacó el trabajo conjunto realizado con el Gobierno nacional para concretar la recuperación de ambos ramales. “Cada vez más cerca de concretar el sueño de todos los salteños de recuperar los ramales C-14 y C-15”, expresó.

Sáenz recordó que la recuperación de los corredores ferroviarios fue un pedido que sostuvo como innegociable ante Nación y remarcó: “Nuestro Norte no puede seguir postergado y voy a dejar todo lo que esté a mi alcance para que Salta siga creciendo y se integre cada vez más al mundo”.

El mandatario destacó además el alcance regional del anuncio y señaló que la recuperación de los ramales permitirá contar con conexiones estratégicas hacia los océanos Atlántico y Pacífico. “Este anuncio, de los más importantes de la historia de la región, les dará a Salta y a otras provincias las salidas al Atlántico y al Pacífico que tanto necesitábamos”, afirmó.

Finalmente, ratificó su compromiso de continuar trabajando para que los proyectos se concreten: “Seguimos trabajando por los salteños, juntos y sin banderas políticas. El gigante dormido va a empezar a despertar. Era mi compromiso con Salta y el norte argentino. Hoy estamos dando un paso fundamental y no voy a descansar hasta verlo hecho realidad”.

Antecedentes

El avance de estas gestiones se vincula con el reclamo que Sáenz viene sosteniendo ante Nación para que la rehabilitación de los ramales C14 y C15 sea una condición obligatoria dentro del proceso de concesión del Belgrano Cargas y no quede sujeta a decisiones optativas.

En octubre pasado, el Gobernador, junto a representantes de la Mesa Empresaria y Productiva de Salta, había planteado formalmente la necesidad de garantizar las inversiones ferroviarias. En esa oportunidad, advirtió que el norte argentino no podía volver a quedar postergado y remarcó que la recuperación de estos corredores constituye un planteo innegociable para la Provincia.

El anuncio también fue impulsado a partir de las gestiones de la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, quien durante el Informe de Gestión Nº 146 planteó ante el jefe de Gabinete la necesidad de avanzar con una solución concreta para ambos ramales.