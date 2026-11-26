La Administración de Parques Nacionales declaró de interés, mediante la Resolución 370/2026, un proyecto de la empresa francesa Huttopia para instalar y gestionar campings de lujo en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces.

Fue luego de una reunión en el marco del Argentina Week que se realizó en París entre directivos de la firma y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que desató alertas entre trabajadores del sector, cámaras turísticas y organizaciones ambientalistas.

La compañía europea, fundada en Lyon en 1999 y especializada en ecoturismo, proyecta la apertura de hasta seis sitios en el país hacia 2030. La concesión sería por 29 años y la inversión estimada es de u$s25,5 millones.

El plan generó fuerte controversia. Ante el avance de la iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, las diputadas nacionales Ana María Ianni y Sabrina Selva presentaron pedidos de informes en el Congreso, mientras que desde la Administración de Parques Nacionales indicaron que la propuesta atravesará evaluaciones técnicas y un posterior proceso licitatorio público.