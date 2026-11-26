Diego Santilli presentó su primer informe de gestión en el Senado
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindó este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado, en el marco de una sesión informativa especial en la que respondió más de 1.200 preguntas de los distintos bloques y defendió las políticas del gobierno de Javier Milei.
El funcionario coordinó los preparativos junto a los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes lo escoltaron en el recinto. La presentación cumplió con el artículo 101 de la Constitución Nacional, una obligación mensual que permaneció sin ejecutar desde que el exdiputado del PRO asumió el cargo el 30 de junio tras la abrupta salida de Manuel Adorni.
La Jefatura de Gabinete contabilizó un total definitivo de 1.287 preguntas de los senadores, luego de unificar las 1.659 consultas iniciales. El área económica concentró el 46% de los requerimientos, seguida por el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello con el 18%, la cartera de Salud con el 11,5% y el bloque de Jefatura de Gabinete e Interior con el 7,6%.
Luego de casi siete horas y más de 1.200 preguntas de los legisladores, el jefe de Gabinete se retiró del recinto. Fue su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, el 30 de junio pasado.