La Jefatura de Gabinete contabilizó un total definitivo de 1.287 preguntas de los senadores, luego de unificar las 1.659 consultas iniciales. El área económica concentró el 46% de los requerimientos, seguida por el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello con el 18%, la cartera de Salud con el 11,5% y el bloque de Jefatura de Gabinete e Interior con el 7,6%.

Luego de casi siete horas y más de 1.200 preguntas de los legisladores, el jefe de Gabinete se retiró del recinto. Fue su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, el 30 de junio pasado.