El Congreso afrontará este jueves desde el mediodía una doble jornada legislativa clave en la que el Senado debatirá la reforma electoral para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Presupuesto 2027 junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

En la Cámara alta, La Libertad Avanza prioriza la aprobación de la reforma política impulsada por el Gobierno de cara a los comicios de 2027. La iniciativa acotada incluye también la implementación de Ficha Limpia, la suspensión de las elecciones para el Parlamento del Mercosur, la eliminación del debate presidencial obligatorio y la restitución de la mitad de la publicidad electoral vigente.

La bancada oficialista presidida por Patricia Bullrich cuenta con 21 senadores propios y requiere 37 votos para alcanzar la mayoría absoluta necesaria. Para lograr ese número, el oficialismo negocia el respaldo de los diez legisladores de la Unión Cívica Radical, los tres del PRO, la chubutense Edith Terenzi, la neuquina Julieta Corroza y los representantes de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo.

Además, los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano mostraron predisposición para acompañar la suspensión de las primarias, lo que elevaría el respaldo a 40 votos, mientras que el bloque Justicialista encabezado por José Mayans, el Frente Cívico de Santiago del Estero y las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza rechazan el proyecto.