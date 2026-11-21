Los registros epidemiológicos nacionales reflejaron que el Covid representa actualmente un tercio de los virus respiratorios circulantes en bebés menores de seis meses, equiparándose en proporción con la Influenza y el virus sincicial respiratorio (VSR). Este escenario sanitario coincide con la confirmación del ingreso al país del linaje PJ.2.1, una nueva subvariante descendiente de JN.1 designada bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los primeros casos locales fueron secuenciados por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata a partir de tres muestras de pacientes hospitalizados en la provincia de Buenos Aires —dos bebés de uno y dos meses, y un adulto de cincuenta y ocho años—, constatándose que la totalidad correspondía a esta ramificación de Ómicron.

Según investigaciones científicas internacionales, esta cepa acumula veinticinco modificaciones genéticas respecto a su antecesora, ubicándose dentro del grupo de las denominadas variantes saltacionales. La viróloga Paola Resende, integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, precisó tras registrarse brotes en Brasil, Canadá y Estados Unidos que el patógeno “posee mutaciones en su genoma que le confieren mayor afinidad con los receptores de nuestras células, lo que aumenta su transmisibilidad”.

No obstante, el organismo sanitario internacional aclaró en su evaluación preliminar que “los datos clínicos comparativos son insuficientes para determinar si PJ.2.1 está asociado con una mayor gravedad de la enfermedad”, señalando que los síntomas habituales incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.

Desde el ámbito médico local advirtieron sobre un repunte sostenido de los contagios tanto en el área metropolitana como en jurisdicciones del interior, como Formosa, donde las autoridades sanitarias reimplantaron los testeos por PCR y recomendaron el uso de barbijo al personal de salud tras registrar un incremento brusco de infecciones. El jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Eduardo López, detalló el cuadro clínico observado: “Hay un aumento de casos leves, por ahora sin mayor gravedad en pediatría. En adultos pareciera ser algo de mayor gravedad”.

En sintonía, el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, Roberto Debbag, confirmó que “en las últimas tres semanas los casos definitivamente están subiendo” y alertó sobre la internación de lactantes menores de seis meses con coinfecciones de Covid y VSR.

Frente a la mayor capacidad de contagio de la variante, los especialistas enfatizaron que los inmunizantes disponibles actualmente en el país —tanto las dosis gratuitas de ARN mensajero en vacunatorios públicos como la vacuna nacional ARVAC en farmacias— neutralizan eficazmente el linaje y previenen cuadros severos.

Debbag subrayó la necesidad de revertir la baja cobertura de inoculación en personas gestantes, actualmente inferior al diez por ciento frente al ochenta por ciento alcanzado contra el VSR, recordando que “las embarazadas pueden vacunarse contra el Covid en cualquier trimestre del embarazo” para transferir anticuerpos al recién nacido. Asimismo, recomendó aplicar un refuerzo anual a los mayores de sesenta y cinco años y semestral a pacientes inmunosuprimidos o con patologías cardíacas y pulmonares graves.