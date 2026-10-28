Día Mundial del Accidente Cerebrovascular: conocé cómo prevenirlo

En el marco del Día Mundial del Ataque Cerebrovascular (ACV), el Ministerio de Salud Pública destacó el crecimiento operativo y el alcance territorial de la Red Provincial de ACV y del sistema de Tele-ACV, una política sanitaria orientada a federalizar el acceso a la neurología de alta complejidad, acortar los tiempos de respuesta clínica y evitar derivaciones innecesarias hacia la capital salteña.

Impulsada por el Gobierno de la Provincia como una herramienta de equidad sanitaria para que el lugar de residencia no condicione la calidad ni la rapidez de la atención, la red funciona con el Hospital San Bernardo como centro coordinador especializado las 24 horas. A través de esta plataforma de telemedicina, los médicos de guardia de los hospitales del interior que no cuentan con neurólogos permanentes realizan interconsultas en tiempo real con el equipo de la Unidad de ACV de la capital, evalúan en conjunto las imágenes tomográficas y definen el suministro inmediato de medicación trombolítica en el propio hospital local.

El esquema operativo articula actualmente como nodos en el interior a los hospitales Nuestra Señora del Rosario (Cafayate), El Carmen (San José de Metán), San Vicente de Paúl (San Ramón de la Nueva Orán), Juan Domingo Perón (Tartagal) y Melchora Figueroa de Cornejo (Rosario de la Frontera), todos equipados con servicio de tomografía y protocolos estandarizados para actuar dentro de la ventana terapéutica.

Los indicadores del período 2024–2026 reflejan que la puesta en marcha de la Red Provincial de Tele-ACV permitió multiplicar por diez la cantidad de pacientes diagnosticados y tratados directamente en hospitales del interior. Además, tres de estos nosocomios aplicaron por primera vez en su historia tratamientos específicos de reperfusión en sus propias instalaciones, reduciendo de manera directa la mortalidad y las secuelas discapacitantes asociadas a las demoras por traslados de larga distancia. Este trabajo en red se sostiene sobre un programa permanente de formación que ya alcanzó a 1.203 integrantes del equipo de salud en protocolos de emergencia y a más de 11.000 ciudadanos en la detección temprana de síntomas.

El seguimiento de más de mil pacientes en el Hospital San Bernardo

En paralelo a su rol como cabecera de teleconsulta provincial, el Hospital San Bernardo registró en lo que va de 2026 el seguimiento de 1.004 pacientes con diagnóstico de accidente cerebrovascular, quienes ingresaron a través de los servicios de Guardia, Internación o Consultorios Externos.

De ese total, 538 personas requirieron internación hospitalaria y 302 cursaron un ACV de tipo isquémico. En 74 de estos cuadros se administró oportunamente el tratamiento de trombólisis farmacológica, procedimiento destinado a disolver el coágulo arterial y restablecer el flujo sanguíneo cerebral dentro de las primeras horas desde el inicio de los síntomas.

El circuito asistencial se activa en la etapa prehospitalaria mediante la coordinación directa entre el Sistema de Emergencias 911 y el SAMEC, encargados del triage en domicilio o vía pública y de la prenotificación a la guardia para disponer del tomógrafo libre antes del arribo de la ambulancia. Una vez superada la etapa aguda, la continuidad del tratamiento y la recuperación funcional se articulan a través del Servicio de Internación Domiciliaria del hospital y del Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFiS).

Jornadas formativas y feria comunitaria de prevención

Con motivo de la fecha conmemorativa, la Unidad de ACV del Servicio de Neurología del Hospital San Bernardo llevará adelante dos actividades abiertas a la comunidad. El jueves 29 de octubre, a las 10 horas, se desarrollará un nuevo encuentro de la Escuela para Pacientes con ACV en el salón auditorio de la institución, donde profesionales de enfermería y de un equipo interdisciplinario brindarán herramientas sobre rehabilitación motora, manejo de secuelas, control de factores de riesgo y prevención secundaria para pacientes, familiares y cuidadores.

Por otra parte, el sábado 31 de octubre, de 9 a 12 horas, tendrá lugar la Feria Comunitaria de Prevención del ACV en el Parque San Martín. Durante la jornada se instalarán puestos sanitarios para el control gratuito de la presión arterial y glucemia, evaluación de riesgo cardiovascular y consejería sobre hábitos saludables, con la participación conjunta del SAMEC, el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Cruz Roja Argentina, Fundación Por Nuestros Niños, los institutos Ramón Carrillo y San Andrés, y distintos servicios hospitalarios.

Reconocimiento de signos de alerta, consulta inmediata y prevención

Desde la cartera sanitaria recordaron que el ataque cerebrovascular constituye una emergencia médica tiempo-dependiente en la que cada minuto resulta decisivo para preservar el tejido cerebral. Los signos de alarma aparecen de forma brusca e incluyen el adormecimiento, debilidad o parálisis de la mitad de la cara (asimetría al intentar sonreír) o de un brazo o pierna, la dificultad repentina para hablar, articular palabras o comprender órdenes simples, la pérdida súbita de la visión en uno o ambos ojos, la alteración repentina del equilibrio para caminar y el dolor de cabeza de máxima intensidad sin causa aparente.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, la indicación precisa es comunicarse de inmediato con el sistema de emergencias 911 o el SAMEC informando la sospecha de un ACV, y registrar la hora exacta en que comenzaron las manifestaciones, dato indispensable para definir si el paciente se encuentra dentro de las 4,5 horas de ventana terapéutica para recibir medicación trombolítica. Se recomienda no esperar a que el cuadro mejore por sí solo, priorizar el traslado en ambulancia por sobre los vehículos particulares y evitar suministrar medicamentos, alimentos o agua, debido al riesgo de broncoaspiración por trastornos en la deglución.

Finalmente, los especialistas remarcaron que cerca del 80% de los casos pueden prevenirse mediante el control sostenido de los factores de riesgo vasculares: mantener controlada la presión arterial como principal medida preventiva, realizar chequeos periódicos de glucemia y colesterol, detectar y tratar arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, abandonar el consumo de tabaco, reducir la ingesta de sal y alimentos ultraprocesados, moderar el consumo de alcohol y sostener al menos 30 minutos diarios de actividad física.