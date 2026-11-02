El Gobierno incorpora la vacuna séxtuple acelular

El Ministerio de Salud incorporó al Calendario Nacional de Vacunación la vacuna séxtuple acelular, que protege en una sola aplicación contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la hepatitis B, la poliomielitis y las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b.

Así lo dispuso la Resolución 1567/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del ministro Mario Lugones, donde se indicó que será gratuita y obligatoria para los chicos nacidos a partir del 1 de enero de 2028.

El esquema prevé tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad y un refuerzo entre los 15 y 18 meses. Con ese calendario, la séxtuple reemplazará a la vacuna pentavalente y a la antipoliomielítica inactivada (IPV), que hoy se aplican por separado en esas mismas edades. Los chicos que completen el nuevo esquema ya no necesitarán el refuerzo de IPV al ingresar a la escuela, a los 5 años.

Para los nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 no habrá cambios: continuarán y completarán sus esquemas con pentavalente e IPV, según las edades e intervalos vigentes. La norma aclara también que se mantiene la dosis de hepatitis B al nacer y que el resto de las vacunas del calendario quedan como están.