La marca LEGO desembarcará oficialmente en la Argentina con su primera tienda, que estará ubicada en el tercer piso de Unicenter, el shopping de Martínez considerado el más grande del país. El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei, quien compartió un video en sus redes sociales para anticipar la llegada de la compañía danesa, reconocida mundialmente por sus bloques de construcción.

La publicación muestra una animación de un muñeco que representa al mandatario y que cambia un cartel de "cerrado" a "abierto" en la entrada de un local de LEGO. El video termina con la frase: "LEGO abre su primera tienda en la Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei".

Aunque todavía no se informó la fecha de inauguración ni las características comerciales del establecimiento, la apertura marcará un nuevo paso de la empresa en el mercado local. Hasta ahora, sus productos se conseguían a través de revendedores, importadores y cadenas de jugueterías. En Unicenter, por ejemplo, funciona un stand del importador y revendedor autorizado Brickstore.