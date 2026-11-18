Se trata del gel neutro marca Sanicol, elaborado por la firma Alcofrac S.A., con domicilio en la localidad bonaerense de 9 de Abril.

La resolución repasa que el caso se inició a partir de una notificación del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, que informó una presunta contaminación en distintas partidas del gel que utilizaba para estudios ecográficos.

Ante la inquisición de ANMAT, desde el laboratorio reconocieron que no realizaban controles microbiológicos sistemáticos sobre los lotes que salían al mercado. Además, se presentaba como insumo para ecografías, un uso médico no estaba autorizado en su registro.

Más tarde, el Hospital Muñiz emitió una segunda alerta por otro lote del gel, por la sospecha de la presencia de Burkholderia contaminans, una bacteria del mismo grupo que la señalada en el primer reporte. La empresa presentó posteriormente informes de análisis microbiológicos sobre cinco partidas, cuyas muestras superaban los límites microbiológicos admitidos.