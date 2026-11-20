La Municipalidad de Salta continúa ejecutando trabajos de recuperación y mejoramiento de la infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, se repavimentaron tres cuadras de la calle José M. Mirau, en barrio Unión, ubicado en la zona norte de la capital.

Las tareas se desarrollaron en el tramo comprendido entre avenida Ejército Argentino y avenida Armada Argentina, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad y comodidad a conductores y vecinos.

Estas intervenciones forman parte de las acciones destinadas a recuperar las calles de los barrios y optimizar la conectividad urbana.