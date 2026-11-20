El municipio trabajó en la repavimentación de la calle José M. Mirau, en el tramo comprendido entre avenida Ejército Argentino y avenida Armada Argentina. Estas acciones no sólo demarcarán la calzada, sino que también mejorará el escurrimiento del agua de lluvia.
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus dependencias, en capital e interior permanecerán cerradas el lunes 23. Únicamente habrá auditoria médica online, en el horario de 8 a 18.
Ese día, la farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, atenderá sólo urgencias, en el horario de 9 a 14.
Ante cualquier caso de urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.
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