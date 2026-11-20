La 52.ª Serenata a Cafayate obtuvo el Premio Bitácora de Oro como Mejor Fiesta Popular Nacional. El reconocimiento llegó durante la 20ª edición de los Premios Bitácora, realizada en el Centro de Convenciones de Córdoba, donde la provincia consiguió seis galardones.

Desde la organización expresaron su emoción por el reconocimiento y destacaron el trabajo de todas las personas que hicieron posible la última edición.