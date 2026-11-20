El municipio trabajó en la repavimentación de la calle José M. Mirau, en el tramo comprendido entre avenida Ejército Argentino y avenida Armada Argentina. Estas acciones no sólo demarcarán la calzada, sino que también mejorará el escurrimiento del agua de lluvia.
La 52.ª Serenata a Cafayate obtuvo el Premio Bitácora de Oro como Mejor Fiesta Popular Nacional. El reconocimiento llegó durante la 20ª edición de los Premios Bitácora, realizada en el Centro de Convenciones de Córdoba, donde la provincia consiguió seis galardones.
Desde la organización expresaron su emoción por el reconocimiento y destacaron el trabajo de todas las personas que hicieron posible la última edición.
Te puede interesar
El IPS permanecerá cerrado durante el feriado
PrensaLocalesHace 8 horas
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus dependencias, en capital e interior permanecerán cerradas el lunes 23. Únicamente habrá auditoria médica online, en el horario de 8 a 18.