El empresario y filántropo estadounidense Bill Gates realizó una discreta visita a la Argentina, marcada por el estricto hermetismo sobre los motivos de su viaje y la ausencia de una agenda oficial difundida. El paso del cofundador de Microsoft por territorio nacional quedó retratado en dos escenarios sumamente contrastantes: una caminata por las calles de un tradicional barrio porteño y una escala en el extremo sur del continente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el magnate tecnológico fue visto mientras recorría el barrio de La Boca, entre los coloridos conventillos de Caminito y el movimiento cotidiano de los vecinos y turistas. Aunque mantuvo un perfil bajo y no participó de actos públicos anunciados, su presencia en uno de los paseos más emblemáticos de la capital argentina generó sorpresa entre los transeúntes.

El itinerario del inversor incluyó además una parada en Tierra del Fuego, donde fue fotografiado en el área portuaria de Ushuaia con el canal Beagle como telón de fondo. Tampoco trascendieron precisiones oficiales sobre el objetivo ni la extensión de su permanencia en la ciudad austral, aunque el amarre simultáneo de varios megayates en el puerto local alimentó diversas especulaciones en torno a su travesía.