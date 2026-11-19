El arquero titular de Corinthians, Hugo Souza, se encuentra en el centro de la atención mediática por una peculiar situación personal: será padre de dos niñas con dos mujeres distintas. La noticia, que trasciende el ámbito deportivo, ha capturado la atención de los portales de espectáculos brasileños y de sus seguidores en todo el continente.

Souza, de 27 años y con una destacada trayectoria en el club paulista, espera una hija con su expareja, la influencer Rauany Barcellos, quien transita el octavo mes de gestación. Simultáneamente, también espera una niña con Rai Araújo, otra modelo e influencer conocida del futbolista, quien lleva seis meses de embarazo.

La coincidencia en los tiempos de gestación, con una diferencia de dos meses entre ambas embarazadas, ha generado un fuerte revuelo. Según los medios brasileños, los embarazos avanzan en paralelo, y las bebés ya tienen nombres elegidos: Pétala para la hija con Barcellos, mientras que el nombre de la hija con Araújo aún no ha sido informado oficialmente.

Rai Araújo, quien conoce a Souza desde 2022 y se reencontró con él tras una breve separación, confirmó su embarazo de seis meses. La influencer compartió en sus redes sociales que el embarazo no fue planeado y que atravesó un proceso emocional complejo al principio, con "lágrimas, dolor y mucho miedo", pero decidió seguir adelante.

Por su parte, Rauany Barcellos, ex pareja del arquero, está en su octavo mes de gestación. La noticia de su embarazo se había anunciado en julio, luego de que la relación formal con Souza terminara en abril. Si bien el embarazo ocurrió casi en simultáneo con la separación, el entorno del futbolista aclaró que la gestación correspondía a una etapa previa al fin del compromiso.