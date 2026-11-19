Llegó después de más de una década, la secuela de Grand Theft Auto, el GTA 6. Con una alta expectativa, los fanáticos de Rockstar se preparan para por fin disfrutar del videojuego, cuyo mundo ficticio estará centrado en Leónida, basado en el estado de Florida y, en particular, en la ciudad de Miami.

El primer país en acceder fue Nueva Zelanda: el desbloqueo digital en PS5 arrancó a las 8 de este miércoles. En el otro extremo están México y Centroamérica, que tendrán su ventana a las 3 de la madrugada del jueves. Entre la primera y la última ventana confirmada hay 19 horas de diferencia.

En cuanto al bolsillo, en la PlayStation Store de Argentina la edición estándar cuesta u$s79,99 y la Ultimate, u$s99,99, mientras que en la Microsoft Store figuran a unos $113 mil y $142 mil, respectivamente. A esos valores hay que sumarles los impuestos y percepciones que agregue la tarjeta, según el medio de pago y la cotización del día. Por tener precios regionalizados en pesos, Xbox queda algo por debajo del valor completo al dólar tarjeta.

En medio de la espera para el resto de los usuarios, aquellos streamers que tuvieron acceso anticipado ya publicaron sus experiencias en plataformas como Twitch y YouTube. Los primeros gameplays oficiales online de DjMaRiiO, AxoZer y Alanzoka juntaron millones de reproducciones en las primeras horas.