En Utqiagvik, Alaska, comenzó la llamada noche polar, un período en el que el sol desaparece del horizonte durante varias semanas. La ciudad pasará unos 65 días sin ver salir el sol.

Videos del último atardecer del año se viralizaron en redes sociales y mostraron el inicio de este fenómeno. Cada año, a mediados de noviembre, el sol se oculta por última vez en esta localidad del norte de Estados Unidos.

La explicación está en la inclinación del eje de la Tierra, que hace que los rayos solares no lleguen de forma directa a zonas cercanas al círculo polar ártico. Por eso, durante este período, la luz solar no aparece sobre el horizonte, aunque no hay oscuridad total todo el día.

En algunas horas todavía se ve una tenue luz azulada en el cielo. Según las previsiones, el sol volvería a salir recién a fines de enero, cuando termine la noche polar en Utqiagvik.

El texto original menciona que el 22 de enero de 2027 marcará el regreso de la luz solar a esta ciudad, con el fin de más de dos meses sin amanecer.