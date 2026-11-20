El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves el decreto que reglamenta la transición hacia la jornada laboral 5×2, un esquema que establece cinco días de trabajo y dos de descanso remunerado. El nuevo régimen comenzará a aplicarse el 16 de diciembre y reemplazará la escala 6×1, en la que los trabajadores cumplen seis jornadas laborales y cuentan con apenas un día libre.

La disposición establece una reducción progresiva del tiempo de trabajo, sin afectar los salarios ni los pisos remunerativos. En una primera etapa, la jornada pasará de las actuales 44 horas semanales a 42, para luego descender hasta las 40 horas en un plazo de 14 meses.

Durante el acto de firma, realizado en el Palacio de Planalto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, calificó la medida como una conquista histórica de la clase trabajadora y aseguró que el cambio “no tiene vuelta atrás”. También sostuvo que la reglamentación permitirá definir las condiciones concretas para implementar la nueva organización laboral.

“ A partir de hoy, con la regulación, estamos dando los caminos de cómo entra en vigor. Y tiene día y hora. A partir del 16 de diciembre la trabajadora y el trabajador tendrán dos días de descanso semanal”, afirmó el funcionario.