Irán designa como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

El régimen de Irán designó este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de la Argentina como organizaciones terroristas en el marco del “principio de reciprocidad”, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. La medida llegó luego de que el presidente Javier Milei, en plena guerra en Medio Oriente, declarara a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, como “organización terrorista”, lo que permite aplicar “sanciones financieras y restricciones operativas” contra ese cuerpo militar.

El Gobierno argentino acusó a los Guardianes de la Revolución de apoyar al movimiento chiita libanés Hezbollah, al que se le atribuyen dos atentados cometidos en Buenos Aires: uno en 1992 contra la embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos, y otro dos años más tarde contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas y cientos resultaron heridas.

En 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas. En esta misma línea, la cancillería iraní calificó la decisión del gobierno argentino de “medida hostil”.

De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019, Irán declaró que “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. “El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, se añadió, sin especificar cómo.