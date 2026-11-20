El presidente Javier Milei cerrará su semana con una agenda cargada por su visita a Cañuelas en un encuentro de polo con el embajador Extraordinario y Plenipotenciario ad honorem para la promoción internacional del deporte argentino, Adolfo Cambiaso. Luego estará en La Boca en el lanzamiento oficial de Telsa.

El encuentro tendrá lugar en La Dolfina Polo Ranch, el complejo deportivo y centro de cría equina que el deportista posee en Vicente Casares. Según la agenda oficial difundida por Presidencia, la actividad está prevista para las 11 y el mandatario estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La jornada incluirá una recorrida por las instalaciones y una reunión institucional.

La visita se da en medio del vínculo cercano que Milei y Cambiaso construyeron en el último tiempo. A fines de septiembre, a través del Decreto 1116/2026, el Gobierno nacional designó al polista como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ad honorem para la promoción internacional del deporte argentino.

Durante el acto realizado en el Palacio Libertad, el Presidente destacó tanto su trayectoria deportiva como su faceta empresarial y su aporte al desarrollo de la genética equina.

Por otra parte, la automotriz estadounidense Tesla inició oficialmente sus operaciones comerciales en la Argentina con la apertura de pedidos para dos de sus modelos: el sedán Model 3 y el SUV Model Y.

La llegada de la compañía fundada por Elon Musk también contempla la apertura de espacios de exhibición en centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, además de la puesta en marcha de su plataforma de ventas online.