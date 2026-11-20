La vicepresidenta Victoria Villarruel se pronunció sobre el cierre de la planta de La Campagnola en Mar del Plata con un mensaje en defensa de la industria y el empleo. “Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”, expresó en su cuenta de X.

La publicación se conoció después de que Arcor decidiera dejar de procesar y envasar conservas de pescado en ese establecimiento, incorporado al grupo en 2006, para abastecerse de productos terminados importados. La medida alcanza a 75 trabajadores, a quienes la compañía ofrecerá reubicarse en otras fábricas.

“Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”, agregó Villarruel, que puso el foco en el vínculo entre la actividad industrial y el sostenimiento de las familias.

El pronunciamiento de la vicepresidenta incorporó una lectura política al cierre de la fábrica, al plantear que la producción y el empleo deben ocupar un lugar central en las políticas vinculadas con la soberanía.

Villarruel no mencionó a Javier Milei ni a funcionarios del Gobierno en el texto, aunque su mensaje se inscribe en la discusión sobre las condiciones para producir en la Argentina y el avance de las importaciones de bienes terminados.