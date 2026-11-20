El presidente Javier Milei recibió este jueves una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM) por su lucha contra el antisemitismo y su defensa de Israel, durante una ceremonia en la sede de la AMIA. Al agradecer el reconocimiento, entregado por el titular de la entidad, Yaakov Hagoel, contó que pudo haber sido una de las víctimas del atentado de 1994.

“Yo podría haber sido uno que pasaba por la vereda porque venía de dar clases en la UBA”, expresó el mandatario, quien recordó el ataque del 18 de julio y destacó el significado de recibir la distinción en el edificio reconstruido de la mutual judía.

Milei agradeció el homenaje y sostuvo que lo asume como un compromiso que mantendrá hasta el último día de su mandato, mientras reafirmó su respaldo a los familiares de las víctimas y a su reclamo de justicia.