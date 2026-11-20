Con 71 votos afirmativos, el Senado dio la media sanción que restaba al proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad para convertirlo definitivamente en ley. La Cámara de Diputados ya le había dado media sanción con más de dos tercios. El debate en la Cámara alta duró nueve horas.

La iniciativa mantiene los principales ejes de la emergencia vigente, que vence el 31 de diciembre de este año, pero elimina su carácter transitorio para establecer un régimen permanente. Además, como el texto explicita la forma de financiamiento, el oficialismo acompañó el proyecto.

Entre sus puntos centrales, la ley garantiza la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización de las prestaciones y la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva con un empleo registrado, siempre que el sueldo no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En materia de salud, el nuevo texto reconoce el derecho de los titulares de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad a un programa médico de atención y cobertura que garantice las prestaciones básicas previstas en la Ley N°24.901.