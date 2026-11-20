En una maratónica sesión en la que también le dio luz verde a la Ley de Discapacidad, el Senado aprobó este jueves las modificaciones a la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada que había introducido la Cámara de Diputados. De esta manera, con 42 votos a favor y 26 en contra, quedó definitivamente aprobada la iniciativa del Gobierno, aunque con un punto clave: se restituyó la plena vigencia de la Ley de Tierras, que establece un límite del 15% a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, UCR, Provincias Unidas, Convicción Federal, mientras que Unión por la Patria, el Frente Cívico por Santiago y otros senadores de bloques provinciales votaron en contra. Entre sus puntos principales, introduce flexibilizaciones en desalojos y endurece las expropiaciones.