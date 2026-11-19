La votación se realizó en la tercera comisión de la Asamblea General, en la sede de la ONU en Nueva York. Argentina volvió a ubicarse junto a Estados Unidos, aunque en esta oportunidad también coincidió con la posición de Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún. Somalia fue el único país que votó en contra del documento.

El proyecto fue impulsado por Canadá, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España y Suecia. Entre sus principales objetivos, propone fortalecer las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y niñas, incluida aquella que se ejerce a través de entornos digitales.

Además, insta a los Estados miembros a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva, dos de los puntos que generaron objeciones por parte de algunos países.

La abstención volvió a mostrar el alineamiento diplomático del gobierno de Javier Milei con la administración estadounidense en votaciones de organismos internacionales.

Uno de los antecedentes más recientes fue la posición argentina frente a una resolución destinada a prevenir y erradicar la tortura, una iniciativa que históricamente había contado con el respaldo del país.

En marzo pasado, además, Argentina votó en contra de una resolución impulsada por Ghana para reafirmar la esclavitud como crimen de lesa humanidad y promover el debate sobre las reparaciones históricas. En aquella oportunidad, Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países que rechazaron la iniciativa.

Otro antecedente se registró en octubre de 2025, cuando el país volvió a coincidir con Washington y Tel Aviv al votar en contra de una resolución de la ONU que condenaba el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba.