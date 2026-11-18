El acuerdo también incluyó una suma no remunerativa por única vez, que se pagó junto con los sueldos de agosto: $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más por semana, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes están menos de 12 horas. Esa suma se fue sumando a los salarios básicos en tres etapas: 25% en septiembre, 50% en octubre y 25% en noviembre. Por eso, en diciembre ya forma parte de los básicos.

Los valores cambian según dos variables: la categoría en la que se encuadra el trabajador y si trabaja con retiro o sin retiro, es decir, si duerme o no en la casa. Quien realiza tareas de más de una categoría queda comprendido en la principal, la que desempeña con habitualidad.

El personal para tareas generales, que se ocupa de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina, cobrará en diciembre $4.241,42 por hora y $520.337,24 por mes si trabaja con retiro. Si trabaja sin retiro, el valor sube a $4.522,71 por hora y $571.842,92 mensuales.