Quienes tienen personal en casas particulares ya empiezan a hacer las cuentas de fin de año. Diciembre junta dos temas que impactan de lleno en el bolsillo de los empleadores: el último aumento del esquema salarial vigente y el pago del aguinaldo.
El incremento de diciembre surge de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Allí se fijaron aumentos mensuales hasta fin de año, que empezaron en agosto con una suba del 1,9% y fueron bajando de a poco. Para diciembre, el ajuste es del 1,6% y se aplica sobre los salarios mínimos de noviembre.
El acuerdo también incluyó una suma no remunerativa por única vez, que se pagó junto con los sueldos de agosto: $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más por semana, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes están menos de 12 horas. Esa suma se fue sumando a los salarios básicos en tres etapas: 25% en septiembre, 50% en octubre y 25% en noviembre. Por eso, en diciembre ya forma parte de los básicos.