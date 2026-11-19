La Municipalidad llevó adelante un nuevo operativo de limpieza y retiro de residuos en distintos sectores de la ciudad, a través de la dirección de Patrulla Ambiental, en un trabajo conjunto con la Policía de la Provincia y las áreas municipales de limpieza.

Las intervenciones se realizaron en el canal Esteco, debajo de los puentes de las calles Mendoza, San Juan, San Luis y Rioja. También se trabajó en la pasarela de avenida Paraguay, en el canal ubicado entre la Plaza del Niño Feliz y el Parque Sur, en la avenida Ex Combatientes de Malvinas; y en el canal frente al acceso al supermercado ubicado en la avenida Tavella (colectora).

Durante las tareas se retiraron diversos elementos y residuos acumulados, entre ellos colchones, cartones, plásticos, objetos en desuso, residuos textiles como ropa, maderas y metales.

Estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y saneamiento de canales y espacios públicos, con el objetivo de evitar la acumulación de residuos, favorecer el escurrimiento del agua y contribuir al cuidado ambiental y la higiene urbana.

Desde el municipio se recuerda a los vecinos la importancia de utilizar los lugares habilitados para la disposición de residuos y evitar arrojar basura en canales y espacios públicos.