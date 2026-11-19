Con el objetivo de ampliar el acceso a la salud pública y facilitar el diagnóstico temprano en los barrios, la Municipalidad de Salta amplió las prestaciones gratuitas de salud bucal mediante un acuerdo con IOS (Imágenes Odontológicas Salta S.A.S.), que permitirá a los pacientes de los dispositivos odontológicos municipales acceder sin costo a radiografías panorámicas cuando sean requeridas por los profesionales para continuar sus tratamientos.

La prestación está destinada exclusivamente a vecinos con domicilio en la ciudad de Salta que no cuenten con obra social.

La modalidad del servicio será la siguiente. Los pacientes que reciban atención en los dispositivos odontológicos de la comuna y requieran una radiografía panorámica para continuar su tratamiento recibirán un voucher oficial emitido por la Municipalidad y firmado por el profesional actuante. Con la orden, podrán concurrir directamente a la sede de IOS para realizarse el estudio de manera gratuita y luego retomar su tratamiento en los consultorios municipales.

Quienes necesiten acceder a los servicios odontológicos gratuitos —que incluyen diagnósticos, curaciones, atención generales y aplicaciones de flúor— pueden acercarse a los puntos fijos de atención municipal cumpliendo con los requisitos básicos (concurrir con DNI, certificación negativa de ANSES y correcta higiene bucal):

Centro Cívico Municipal ( Av. Paraguay 1240 ): Entrega de turnos: A partir de las 7:30. Horario de atención: De 8:00 a 13:00.



Esta nueva prestación se enmarca en las políticas de salud impulsadas por el intendente Emiliano Durand, orientadas a ampliar el acceso a la atención gratuita y acompañar a los vecinos con respuestas concretas a sus necesidades. De esta manera, la comuna refuerza la prevención sanitaria y el cuidado de la salud bucal de las familias salteñas.