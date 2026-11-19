La Municipalidad de Salta continúa avanzando con la construcción del puente Santa Lucía, una obra clave para mejorar la conectividad y la circulación vehicular y peatonal en la zona oeste de la ciudad.

Actualmente, los trabajos presentan un avance físico del 65%. Ya se ejecutó la estructura central del puente, conformada por tres pilas de columnas, y se avanza con el hormigonado de los extremos, correspondientes a los estribos.

Por otra parte, finalizó el proceso de postensado de las 24 vigas que conformarán la estructura del puente. Se prevé que durante las próximas semanas se realice su izado y colocación, una etapa fundamental para continuar con el desarrollo de la obra.

De esta manera, el municipio sigue adelante con los trabajos para concretar una infraestructura que permitirá fortalecer la conectividad del sector y mejorar las condiciones de circulación para los vecinos de barrios como Santa Lucía, San José y Costanera.