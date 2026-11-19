Organizada de manera conjunta por la Fundación Descubrir y el Club Norte Parapente, con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes, la primera competencia Hike & Fly de Argentina se realizará en Salta del 5 al 8 de diciembre y la posicionará como epicentro nacional de la disciplina. Durante cuatro jornadas, más de 30 atletas alternarán ascensos a pie por senderos serranos con etapas aéreas en parapente, aprovechando la geografía y las condiciones aerológicas locales.

El programa prevé que la prueba oficial se concentre en los dos días con las mejores ventanas climáticas. El resto del cronograma se destinará a travesías y vuelos recreativos grupales, siempre sujetos a la evolución del tiempo.

En el plano técnico, el reto se estructurará en dos circuitos. Por un lado, el Desafío San Lorenzo–Las Costas propondrá un trazado optimizado de unos 40 kilómetros, con largada en San Lorenzo y un exigente ascenso al Cerro Elefante. Por el otro, El Cruce de las Lagunas abarcará aproximadamente 39 km, con partida y llegada en Campo Quijano.

Los impulsores destacaron que la celebración de este encuentro representa una oportunidad clave para potenciar y consolidar a la provincia como un referente del turismo deportivo y de aventura.

Aquellos que deseen obtener más información y detalles de inscripción, deben ingresar a https://salta-hf.flyingcrispy.com.ar/