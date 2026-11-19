Ojos en la ciudad: ya funcionan las primera 50 cámaras de videovigilancia
La Municipalidad de Salta puso en funcionamiento una red de 50 cámaras de videovigilancia distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad. Los dispositivos permiten monitorear en tiempo real plazas, parques y sectores considerados críticos, con el objetivo de prevenir hechos de vandalismo y la formación de microbasurales.
Mediante este despliegue tecnológico, se busca identificar rápidamente a quienes dañen el mobiliario público o arrojen residuos en lugares no habilitados. Además, funciona de manera articulada con el Servicio de Emergencias 911 y cuenta con parlantes incorporados que permiten a los operadores emitir advertencias sonoras en vivo para disuadir estas conductas irregulares al instante.
Al respecto, Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana, explicó: “El objetivo es cuidar la ciudad a partir de estas cámaras. De este modo sabremos en el momento exacto cuando un vecino genere un microbasural o vandalice algún espacio”.
Con esta incorporación, la gestión municipal apuesta a la innovación tecnológica como aliada para cuidar el patrimonio de los vecinos, mantener la limpieza urbana y mejorar la convivencia en cada barrio.
Ubicación de los dispositivos por zona
Zona Centro
- Mercado San Miguel: intersección de Urquiza e Ituzaingó
- Mercado San Miguel: acceso por avenida San Martín
- Peatonal: intersección de Florida y Caseros
- Plaza 9 de Julio: sector Cabildo
- Plaza 9 de Julio: sector Catedral
- Plaza 9 de Julio: sector Teatro Provincial
- Palúdica: calle Juramento
- Palúdica: calle Martín Miguel de Güemes
- Palúdica: calle Vicente López
- Plaza Belgrano: sector baños
Zona Este
- Monumento a Güemes: sobre calle Uruguay (frente)
- Monumento a Güemes: sobre calle Julio Cortázar (parte posterior)
- Parque Lineal: calle Portezuelo (calle sin salida)
- Parque Lineal: calle Valparaíso
- Parque San Martín: Casa del Niño (sector Tránsito)
- Parque San Martín: Hogar Escuela (sobre calle Mendoza, casi avenida Hipólito Yrigoyen)
- Parque San Martín: Plaza del Niño (sector juegos)
- Parque San Martín: Lago (frente a la parada)
- Parque San Martín: monumento a los Libros (sector medio)
- Parque San Martín: intersección de avenida San Martín y calle Catamarca
- Cerro San Bernardo: final de las escalinatas
Zona Norte
- Intersección de avenida Aniceto Latorre e Ibazeta
- Intersección de avenida Los Molles y Los Arces
- Intersección de avenida Héroes de la Patria y Paiva
- Avenida Houssay (frente al ingreso de la escuela M. Pérez)
- Monumento 20 de Febrero (sector juegos, frente a la cervecera)
- Parque Los Lapachos
- Plaza del Deporte: cancha de básquet
- Plaza del Deporte: frente al tanque
Zona Oeste
- Plaza España
- Intersección de avenida Perón y Güemes
- Intersección de avenida Las Costas y Juan Carrillo
- Plaza Alvarado: sector fuente
- Plaza Alvarado: sector juegos sobre calle Ayacucho
- Plaza Alvarado: sector juegos sobre calle Moldes
- Plaza Evita: frente al drugstore
- Plaza Evita: equipo con altavoz integrado
- Plaza Gurruchaga: sector juegos
Zona Sur
- Plaza S/N (lateral supermercado Vea zona sur, sobre calle San Benito a la altura de San Marcos)
- Plaza barrio San Carlos (frente a la manzana 41, casa 15)
- Intersección de Discépolo y Pontussi
- Intersección de Ayacucho y pasaje Anta
- Intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Las Bumbunas
- Intersección de Usandivaras y Rubén Darío
- Intersección de Roberto Romero y Diario Los Andes
- Intersección de 16 de Septiembre y Escuadrón de los Gauchos
- Parque Los Sauces
- Plaza Ceferino: sector central
- Plaza Ceferino: sobre calle Córdoba (frente a Escape SJ)
- Plaza Círculo III: sector central, juegos y área de ejercicios