La exmandataria empezó a cobrar el beneficio en diciembre de 2010, dos meses después del fallecimiento de quien fuera su esposo y Presidente de la Nación entre 2003 y 2007. Pero tanto la pensión por viudez como la jubilación de privilegio que comenzó a percibir años más tarde, quedaron en la mira por sus causas judiciales.

La exmandataria recurrió a la Justicia mediante la presentación de una apelación. En junio de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer provisoriamente la pensión por viudez, la cual comenzó a recibir nuevamente desde agosto de este año.

El tribunal sostuvo que la ANSES no podía dar de baja la pensión de manera definitiva, sino que en todo caso correspondía su suspensión, y cuestionó la decisión de eliminar ambos beneficios con fundamentos vinculados a “cuestiones de honor”. La asignación vitalicia como exmandataria quedó en suspenso tras su condena y aún no volvió a percibirla.

Sin embargo, en ese lapso, la ANSES le aplicó una retención mensual del 20% sobre su pensión de privilegio “a los efectos del recupero de los fondos indebidamente percibidos”. Así, de los más de $15,6 millones que debía cobrar mensualmente, comenzaron a restarle $3.136.630,81 por mes con el fin de alcanzar la suma de $660.052.338,87, monto presuntamente cobrado erróneamente según el organismo.

Ahora, la jueza Karina Alonso Candis dio el visto bueno a un pedido realizado por la exmandataria y ordenó a la ANSES que le restituyan más de $3 millones mensuales para recuperar los fondos que le fueron descontados desde agosto. La magistrada intimó al organismo previsional a que dentro de los próximos 10 días “se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido y acredite su cumplimiento”.