El Senado realizará este jueves una sesión en la que buscará aprobar la nueva Ley de Discapacidad, la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incorpora la restitución de la Ley de Tierras, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley de Cabotaje y la denominada Ley Joaquín. El temario también contempla protocolos de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, designaciones en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, tratados internacionales y el ascenso del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.

La sesión, convocada para las 11, se realizará en un contexto de tensiones internas en La Libertad Avanza. Las diferencias entre Patricia Bullrich y otros integrantes del Gobierno quedaron expuestas durante las negociaciones por la reforma electoral, particularmente por la incorporación de listas colectoras. La jefa del bloque libertario en el Senado cuestionó la viabilidad política de esa propuesta, mientras que Diego Santilli y Martín Menem impulsaban su inclusión. Finalmente, el oficialismo retiró ese mecanismo para conseguir los apoyos necesarios y avanzar con el dictamen. La reforma se debatirá el próximo 26 de noviembre.

Uno de los principales objetivos de la sesión será convertir en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa mantiene los principales beneficios contemplados en la emergencia vigente, que vence en diciembre, pero elimina su carácter transitorio para establecer un régimen permanente.