El Gobierno oficializó este lunes la desvinculación de Marta Elena Castañón, titular de dos registros automotores, por una defraudación que ascendería a $117 millones. La medida quedó oficializada por el Ministerio de Justicia en la resolución 551/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde detalla que se iniciarán diversas acciones para recuperar el dinero.

La mujer era responsable del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora Nº 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A y habría llevado a cabo las irregularidades entre julio de 2024 y febrero de 2025.

Según se desprende del sumario administrativo ordenado en agosto de 2025, las irregularidades comenzaron a detectarse a partir de una serie de informes técnicos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).