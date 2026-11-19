El presidente Javier Milei volvió a rechazar este miércoles la expresión "no llegar a fin de mes", aunque reconoció que "la gente experimenta privaciones", durante una entrevista en la señal A24, tras ser consultado por el periodista Eduardo Feinmann acerca de los relevamientos que indican que los salarios se agotan alrededor del día 20.

Ante la consulta sobre las encuestas que reflejan el endeudamiento de los hogares para afrontar los gastos de los últimos diez días del mes, el mandatario respondió con una pregunta retórica: "¿La gente puede vivir 10 días sin comer y sin beber? No".

En esa línea, el jefe de Estado desestimó la validez técnica de esa expresión popular y propuso reemplazarla por otra definición del problema económico. "Está mal técnicamente, es una estupidez. Si usted me dice que el problema es que la frase significa que la gente experimenta privaciones, entonces no es que 'la gente no llega a fin de mes', es 'la gente experimenta privaciones'", sostuvo.

De este modo, Milei evitó validar el concepto tradicional de insuficiencia salarial y optó por interpretar de manera literal la imposibilidad física de subsistir sin alimentos ni agua durante el tramo final del calendario, aunque reconoció la existencia de carencias materiales en la sociedad.