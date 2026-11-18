Este miércoles 18 de noviembre, el único acusado por el triple lesbicidio de Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante ocurrido en Barracas en mayo de 2024, Justo Fernando Barrientos, fue condenado a prisión perpetua.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5, conformado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, encontró a Barrientos culpable del delito de “homicidio agravado con ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas y por la utilización de un medio idóneo para causar un peligro al bien común”. Dichos jueces darán a conocer los fundamentos de la condena el 19 de febrero del año próximo.

Tanto la fiscalía como las querellas habían solicitado prisión perpetua y habían reclamado que el fallo reconozca el odio hacia la orientación sexual de las víctimas como uno de los agravantes del crimen. La resolución marca un precedente en la Justicia argentina.

La audiencia comenzó a las 9 en el Palacio de Tribunales allí fueron escuchadas las últimas palabras del acusado y las respuestas de las partes a los planteos de la defensa. Barrientos, por su parte, afirmó: "Me siento inocente".