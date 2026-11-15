Un detenido por la muerte de una mujer en la calle Junin al 100

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, informó que en el avance de las tareas, se solicitó la detención de un hombre mayor de edad, como sospechoso de haber tenido alguna vinculación con el hecho investigado.

Personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, dio cumplimiento de la orden este domingo y detuvo al hombre investigado.

Sodero Calvet señaló que se encuentran en cumplimiento numerosas medidas dispuestas para esclarecer lo sucedido y que debió solicitar estudios complementarios de autopsia para determinar la causa del deceso, debido al estado de descomposición en el que se encontraba al momento del hallazgo.

Finalmente indicó que la formalización de la investigación penal preparatoria se concretará en las próximas horas.