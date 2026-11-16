Un hombre de 48 años oriundo de La Merced, murió este domingo 15 de noviembre luego de sufrir un episodio de broncoaspiración mientras se encontraba a bordo de un catamarán en el dique Cabra Corral.

Según informó Radio Online La Viña el medio el hombre se habría atragantado con un trozo de carne, lo que le provocó una severa dificultad para respirar.