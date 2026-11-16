Es en relación al hallazgo del cuerpo de una mujer mayor de edad en el interior de un inmueble de calle Junín al 100, en la ciudad de Salta, ocurrido el pasado viernes 13.
Murió un hombre durante un paseo en catamarán
PolicialesHace 13 horasPrensa
La víctima era oriunda de La Merced y sufrió una grave dificultad respiratoria mientras navegaba por el dique. Policía Lacustre y una ambulancia intervinieron de urgencia.
Un hombre de 48 años oriundo de La Merced, murió este domingo 15 de noviembre luego de sufrir un episodio de broncoaspiración mientras se encontraba a bordo de un catamarán en el dique Cabra Corral.
Según informó Radio Online La Viña el medio el hombre se habría atragantado con un trozo de carne, lo que le provocó una severa dificultad para respirar.
Te puede interesar
Está acusado de lesiones agravadas por odio a la identidad de género. La investigación continúa para identificar al resto de los involucrados.