A tres días de la final de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena presentó la lista de convocados de Boca para duelo ante Atlético Mineiro. La particularidad es que, si bien no todos estarán disponibles para jugar, el DT del Xeneize citó a cada uno de los 33 futbolistas del plantel para viajar a Barranquilla.

El único de los listados que no podrá jugar es Agustín Marchesín, quien arrastra desde abril una lesión en su rodilla. De esa manera, la delegación podrá mantenerse unida en busca de la conquista internacional.

Mientras tanto, este miércoles el equipo encaró su última práctica en el país antes de viajar a Colombia. Tras un breve trabajo, el plantel almorzará en Boca Predio y luego partirá en vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La llegada a Colombia está prevista por la noche. Los futbolistas descansarán en el Hotel Estelar Alto Prado, que será la base durante toda la estadía.