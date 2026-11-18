Todo el plantel de Boca para la final de la Copa Sudamericana
PrensaDeportesHace 7 horas
El plantel compuesto por 33 futbolistas viajará esta tarde a Barranquilla, donde el sábado enfrentará a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano.
La última fecha internacional del año dejó movimientos y resultados importantes en el Ranking FIFA, donde la Selección argentina se mantuvo en el segundo lugar de la clasificación, detrás de España, que continúa como líder.
La principal particularidad estuvo en el podio donde hubo un cambio ya que Francia se metió en el tercer lugar y dejó a Inglaterra en el cuarto puesto, pese a haber logrado una espectacular victoria el lunes ante los campeones del mundo.
En cuanto al equipo nacional, este segundo puesto refleja la regularidad que consiguió durante los últimos años.