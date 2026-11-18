La última fecha internacional del año dejó movimientos y resultados importantes en el Ranking FIFA, donde la Selección argentina se mantuvo en el segundo lugar de la clasificación, detrás de España, que continúa como líder.

La principal particularidad estuvo en el podio donde hubo un cambio ya que Francia se metió en el tercer lugar y dejó a Inglaterra en el cuarto puesto, pese a haber logrado una espectacular victoria el lunes ante los campeones del mundo.

En cuanto al equipo nacional, este segundo puesto refleja la regularidad que consiguió durante los últimos años.