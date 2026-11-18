La Selección Argentina goleó 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de su último partido amistoso en el año y como prueba de cara a los próximos desafíos oficiales del equipo. Nicolás Paz y Julián Álvarez convirtieron una serie de dobletes en el primer tiempo, mientras que Franco Mastantuono convirtió también dos tantos en el complemento,. El árbitro fue el brasileño Bruno Arleu, mientras que a cargo del VAR se encuentró su compatriota Rodrigo Guarizo.

El equipo de Lionel Scaloni dominó ampliamente a Costa Rica desde el inicio del partido debido a que impuso la gran diferencia de jerarquía individual y colectiva.