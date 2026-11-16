El consumo y la producción de contenido para adultos bajo suscripción atraviesan una etapa de consolidación histórica en el país. Según un reciente informe elaborado por Onlyguider —el principal buscador interno de la plataforma— al que accedió el diario Clarín, los usuarios argentinos desembolsaron 55 millones de dólares en OnlyFans durante 2026, cifra que posiciona a la Argentina dentro del top 20 de los mercados más fuertes a nivel mundial.

El estudio, que relevó datos de 98 ciudades en 216 países, coloca a la Argentina en el 14° puesto del ranking global —liderado por Estados Unidos, Reino Unido e Italia— y en el tercer lugar de América Latina, ubicándose apenas por detrás de México y Brasil.

Más allá del volumen total de dinero movilizado, el dato sobresaliente del reporte radica en la velocidad de expansión del mercado local: